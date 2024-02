Milan: idea Conte per giugno, Ibrahimovic prova a convincerlo

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo un mercato invernale povero, è quasi certa la non conferma di Pioli per il prossimo anno, Zlatan ora vuole ingaggiare l’ex tecnico di Juventus ed Inter per farlo sedere sulla panchina dei rossoneri

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine della stagione e siano in ballo trofei importanti, il Milan sta già pensando al prossimo anno in cui avrà, molto probabilmente, un nuovo allenatore. Stefano Pioli infatti non ha ottenuto i rinforzi che desiderava in questo mercato di gennaio, dunque appare sempre più probabile un suo addio a giugno. Per sostituirlo, il candidato principale è Antonio Conte. L’ex CT della nazionale è corteggiato da diverse squadre, tra cui alcune italiane. C’è da battere la concorrenza del Napoli e, soprattutto, della Juventus, che vorrebbe riportare a Torino il tecnico con cui ha conquistato tre scudetti nel caso in cui Allegri non venisse riconfermato. Il Milan però insiste, con Ibrahimovic che è sicuro di poter convincere l’allenatore pugliese. Non è escluso che nelle prossime settimane i due possano incontrarsi per porre le basi del nuovo progetto tecnico rossonero.

Luca Missori

