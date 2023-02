Milan: Ibrahimovic torna in gruppo e punta alla convocazione col Torino

Il centravanti svedese ha recuperato dal lungo infortunio e venerdì potrebbe essere in panchina per la sfida contro i granata

È un periodo molto difficile per il Milan in termini di risultati, ma in mezzo a tante cose che non vanno potrebbe spuntare una buona notizia. Zlatan Ibrahimovic infatti, da qualche giorno è tornato ad allenarsi in gruppo. La sua presenza sui campi di Milanello con il resto della squadra è ormai tornata ad essere una costante e per questo Pioli potrebbe decidere di convocarlo già per la partita di venerdì sera contro il Torino. Il centravanti svedese, che è stato escluso dalla lista Champions, è reduce da un lungo stop, dunque potrà essere impiegato al massimo per una manciata di minuti. A livello psicologico però, anche solo averlo in panchina accanto ai propri compagni potrebbe aiutare i rossoneri a ritrovare la retta via dopo un inizio di 2023 da incubo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)