Milan, Ibra sempre più vicino: il Bologna si tira indietro

Nonostante il risveglio in campionato, Maldini e Boban sono sempre più convinti del ritorno dello svedese. I felsinei, attraverso le parole di Walter Sabatini, si tirano fuori: è corso a due con il Napoli

MILANO – Zlatan Ibrahimovic e il Milan mai così vicini. E’ davvero questione di giorni e poi verrà reso noto il futuro dell’attaccante svedese, ormai libero dopo la fine della sua esperienza nella Mls con i Los Angeles Galaxy.

Per i rossoneri c’è una rivale in meno. Il Bologna, infatti, tramite le parole del ds Walter Sabatini si è tirato fuori. In passato Sinisa Mihajlovic aveva confessato di essersi sentito con Zlatan, che aveva aperto alla possibilità di approdare al Dall’Ara. “Ha fatto altre scelte”, le parole dell’ex dirigente di Roma e Inter che spianano così la strada al Milan. Ma attenzione perché, nella corsa allo svedese, c’è anche il Napoli. Nonostante il folto reparto offensivo azzurro, c’è da considerare che Llorente fatica a giocare con continuità e Milik è sempre alle prese con infortuni fisici. In più, rispetto al Milan (comunque piazza molto gradita a Ibra), il Napoli giocherà gli ottavi di Champions League. Ma comunque la pista rossonera è decisamente la soluzione più probabile.

Parlando del Milan presente, forse mai da inizio stagione in casa rossonera si vive un momento così sereno. Merito delle due vittorie consecutive in trasferta contro Parma e Bologna, che hanno proiettato la squadra di Pioli in zona Europa. Il quarto posto infatti non è più utopia. Una rinascita che porta il segno di alcuni giocatori che hanno messo da parte problemi fisici come Conti, Bonaventura e Theo Hernandez. E finalmente un rendimento costante di Bennacer, Kessie e Suso. Se poi Piatek tornerà quello dell’anno scorso, la Champions potrà essere davvero un obiettivo concreto. Domenica intanto arriva a San Siro il Sassuolo: Donnarumma e compagni cercano il tris.

Fonte foto: calciomercato.com

Francesco Carci