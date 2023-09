Milan, Ibra a Milanello per assistere all’allenamento

Tempo di lettura 1 minuto

Il campione svedese è andato a far visita ai suoi ex compagni dopo la brutta sconfitta nel derby con l’Inter

A sorpresa, nella giornata di oggi, si è presentato a Milanello Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è andato al campo per assistere alla rifinitura, aperta alla stampa, prima dell’esordio in Champions League contro il Newcastle. Le immagini ritraggono Zlatan a bordocampo che chiacchiera con Pioli mentre i compagni si allenano.

Gli organi rossoneri confermano che si è trattato solo di una visita di cortesia, ma servirà per rassicurare i giocatori dopo il derby e per caricarli in vista dell’esordio in Champions. Inoltre è da tempo che l’AD Furlani vuole far entrare Ibra in dirigenza con il ruolo di Team Manager, anche se lo svedese fino ad oggi ha sempre rifiutato l’offerta. Vedremo se, dopo la visita, ci saranno cambiamenti a riguardo.

Fonte foto: AC Milan

Davide Farina