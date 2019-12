Milan, i sogni di rimonta e le difficoltà di un progetto che stenta

Il tecnico Pioli sa bene che perdere ulteriori punti renderebbe difficilissima la risalita in classifica per un club che non può permettersi l’ennesima stagione fallimentare



Dalle parti di Milanello si lavora alla partita in programma per domenica a Bergamo, la concentrazione è massima perchè tutto l’ambiente è consapevole che i sogni di piazzamenti in zone interessanti della classifica ai fini della qualificazione per la prossima stagione di Europa League sono appesi ad un filo, e siamo solo a Natale!



La sfida contro la Dea è tutt’altro che facile, i bergamaschi distanziano già sette punti i rossoneri e non hanno intenzione di cedere terreno dopo l’ultima sconfitta subita nello scorso turno di campionato. A complicare maggiormente il quadro le assenze; non saranno disponibili infatti Lucas Paqueta e Theo Hernandez, al posto di quest’ultimo un Ricardo Rodriguez distratto dalle sirene di mercato che arrivano dalla Turchia.



Mercato, che sembra fondamentale per questo Milan per correre ai ripari, sperando però in movimenti ragionati, perchè il club meneghino non ha di certo speso poco negli ultimi anni, poco però è quello che ha raccolto.



E se di mercato si parla, in questo periodo non si può non partire da Ibrahimovic. L’indecisione sul futuro del gigante scandinavo non aiuta di certo, mantenendo una fase di stallo deleterio per la milanese. Più che l’ingaggio c’è in ballo la durata del contratto, che il trentottenne vorrebbe con durata di almeno un anno e mezzo e non di sei mesi, come proposto dal club. Prima di Natale si terrà con buona probabilità un incontro tra le due parti per decidere definitavamente, a Milanello non ci si può permettere di perdere tempo, e ci si aspettava maggior entusiasmo da parte del suo ex calciatore.



Se non arriverà la fumata bianca le possibilità sono molte, ma non tutte necessariamente più facili da percorrere, come quella che porta a Mario Mandzukic, ormai in esubero nella Juve ma dall’ingaggio troppo pesante per il Milan di oggi, o quella che scatenerebbe un derby coi cugini dell’Inter per Oliver Giroud.

Nelle ultime ore si vocifera anche Erling Haaland del Salisburgo, nome che sarebbe in linea con la politica di innesti giovani perseguita ultimamente.



Fabio Borini è invece con le valigie in mano, London’s calling con la voce del Crystal Palace, il suo secondo volo oltre la manica è probabile. Ma non è l’unico che potrebbe lasciare a breve; Rebic non convince e la nostalgia di Francoforte si fa largo in lui, Biglia è in scadenza di contratto senza troppe speranze di rinnovo, pare che la società si stia già muovendo per cercare un sostituto che copra il suo ruolo. Maldini e Boban stanno vagliando le possibilità che portano a nomi come Granit Xhaka, Lucas Torreira e Mohamed Elneny.



Roberto Lojudice