Milan, gli infortuni continuano: a Lecce si fermano Leao e Calabria

Piove sul bagnato dopo un’altra rimonta subita contro i giallorossi, Pioli deve fare i conti con nuovi problemi muscolari per giocatori della sua rosa

Come se non bastasse il traumatico secondo tempo di Lecce il Milan si lecca le ferite anche per gli infortuni. La sosta arriva al momento giusto per fare un punto. Si torna, però, dalla Puglia con due nomi in più in infermeria che nella giornata di ieri hanno effettuato gli esami del caso. Quello che ovviamente fa più notizia è Rafael Leao fermatosi dopo una manciata di minuti a seguito di uno scatto in profondità. Il portoghese ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Per lui almeno due settimane di stop con match di Champions League col Borussia Dortmund a rischio. Poi c’è Davide Calabria uscito tra primo e secondo tempo. Per il terzino, invece, si tratta di un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. La sosta in questo caso è salvifica, infatti ci sono speranze di recupero già per il rientro nel match con la Fiorentina. Entrambi, ovviamente, salteranno la chiamata delle nazionali.

Glauco Dusso