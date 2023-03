Milan: Giroud recupera dall’influenza, convocato per il Tottenham

L’attaccante rossonero non è al meglio ma non vuole mancare per la gara di Champions contro i londinesi, Pioli ritrova anche Brahim Diaz seppur non al 100%

Domani sera il Milan disputerà quella che, ad oggi, è la partita più importante della stagione e vuole farlo con uno dei suoi uomini più importanti: Olivier Giroud. Il bomber rossonero è stato colpito dall’influenza negli ultimi giorni e tuttora è in dubbio per giocare contro il Tottenham dal primo minuto. Mister Pioli sta tentando in tutti i modi di recuperarlo, ha avuto indicazioni confortanti dall’ultima rifinitura ed ha quindi deciso di convocarlo. Stesso discorso per Brahim Diaz, che ha già saltato la trasferta di Firenze a causa di una distorsione, anche lui partirà per Londra. In caso di assenza del centravanti francese e del trequartista spagnolo, sono comunque pronti Ante Rebic e Rade Krunic. Domani sera il responso finale.

Luca Missori

(Fonte immagine: OaSport.com)