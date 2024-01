Gerry Cardinale pensa alla vendita – De Laurentiis a rischio processo

Tempo di lettura 1 minuto

Il Patron vuole continuare il suo cammino al fianco del club rossonero, ma i debiti lo costringono a serie riflessioni ed il fondo arabo PIF potrebbe venirgli in soccorso

Negli ultimi anni ci si è abituati a pensare che l’associazione Arabia Saudita e calcio significhi che i primi vogliono mettere le mani sul secondo, ma in questo caso potremmo trovarci in uno scenario ben diverso. Gerry Cardinale ha ancora in piedi un ingente prestito da restituire ad Elliott e per liberarsene sembra pronto a mettere sul piatto una quota del Milan. I potenziali soci potrebbero far capo al fondo arabo PIF con i quali, il Patron, sta sondando la fattibilità. PIF è uno dei più grandi fondi sovrani del mondo e mira a raggiungere la vetta di tale classifica.

In questi giorni un altro numero uno di una società calcistica si ritrova “investito” da problemi economici, ma di tutt’altro genere. Si sono concluse le indagini sulle presunte plusvalenze fittizie relativamente all’acquisto da parte del Napoli dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 e Aurelio De Laurentis rischia il rinvio a giudizio per falso in bilancio.

Fonti foto: spaziomilan.it

Luigi A. Cerbara