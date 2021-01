Milan e numero 9, Mandzukic non ha paura

Ufficializzato l’acquisto del croato che sfida la sorte scegliendo la maglia più pesante degli ultimi anni rossoneri, ecco cosa può dare alla squadra di Pioli

C’è un “diavolo” in più all’inferno. L’arrivo di Mario Mandzukic ha donato, se ce ne fosse stato bisogno, ancora più certezze al cammino del Milan verso una lotta scudetto che ormai a metà campionato lo vede in pole position. L’ingaggio del croato è quella sorta di certificazioni sulle ambizioni dei rossoneri, della serie “se siamo arrivati a questo punto ormai bisogna provarci”. La sfida di Pioli è dunque partita, quella anche di far coesistere due giocatori dal temperamento sicuramente importante come Ibra e Mandzukic. Lo svedese ha già dato il suo benestare all’approdo dell’ex attaccante della Juventus, due colossi del genere non potranno che incutere timore alle difese avversarie.

Ora bisogna concentrarsi su cosa potrà dare Mario Mandzukic nello scacchiere rossonero. L’aspetto negativo riguarda sicuramente la forma fisica. L’attaccante è fermo in pratica da un anno e mezzo se si escludono le 7 presenze tra campionato e coppa nella sua comparsata in Qatar nelle fila dell’Al Duhail. Nella Juve di Sarri, che lo aveva messo ai margini, non è mai sceso in campo. L’aspetto positivo, invece, è che avrà comunque tempo. Il Milan, nonostante diverse defezioni, non ha la necessità di farlo scendere in campo a profusione, potrà gradatamente inserirlo per far salire anche la sua condizione. Il modulo utilizzato da Pioli è lo stesso che adottò Allegri quando diede un deciso cambio di rotta alla Juve quindi Mandzukic potrà o rivestire i panni del vice Ibra oppure spostarsi sul settore sinistro dove, però, servirà una tenuta fisica importante.

Se Mandzukic starà bene si rivelerà sicuramente un colpaccio per il Milan a dimostrazione dei passi in avanti fatti anche a livello di gestione societaria rivolta al futuro. I rossoneri sono una delle squadre di prima fascia con l’età media più bassa sia in Italia che in Europa. Il tutto condito da figure d’esperienza che trainano i giovani come ad esempio Kjaer e Ibrahimovic, a cui ora si aggiunge Mandzukic. Il mix potrebbe davvero essere promettente.

Come ciliegina sulla torta arriva la scelta della maglia. Il croato ha deciso di prendere in dote la numero 9 a dimostrazione di non temere nulla, neanche la scaramanzia. Dopo l’addio di Filippo Inzaghi la casacca con il 9 ha letteralmente stregato, in negativo, chiunque l’abbia indossata dopo di lui. Tra le vittime troviamo Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Higuain e altri, sino ad arrivare all’ultimo, quel Piatek che iniziò bene ma finì presto inghiottito dalla maledizione. Se Mandzukic esorcizzerà anche questa saranno dolori per gli avversari del Milan che dovranno davvero preoccuparsi per il ritorno dei Diavoli.

Glauco Dusso