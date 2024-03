Milan, due assenti nella rifinitura odierna

Tempo di lettura meno di un minuto

I rossoneri si preparano al ritorno contro lo Slavia Praga dopo la vittoria per 4-2 nella gara di San Siro

Vigilia di Europa League per il Milan che domani affronterà lo Slavia Praga dopo la vittoria per 4-2 nel match di settimana scorsa. Nella rifinitura odierna Pioli ha lavorato con tutto il gruppo, fatta eccezione per Tommaso Pobega e Alessandro Florenzi. Il centrocampista è fermo da diverso tempo per un infortunio mentre l’ex Roma è squalificato e non volerà a Praga con i compagni.

Pioli dovrà scogliere gli ultimi dubbi di formazione: chi affiancherà Tomori in difesa, ballottaggio tra Kjaer e Gabbia, e chi si siederà in panchina tra Adli, Bennacer e Reijnders.

Davide Farina