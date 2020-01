Milan, da esuberi a protagonisti: le svolte di Rebic e Castillejo

L’attaccante croato, decisivo con una doppietta nel 3-2 all’Udinese, sembrava destinato all’addio, invece ora può diventare un’arma in più per Pioli. Stesso destino dello spagnolo, che ormai ha relegato Suso in panchina

MILANO – La svolta in 90 minuti di Ante Rebic. L’esterno croato classe 1993, acquistato in estate dal Milan, è stato fin qui utilizzato con il contagocce prima di Giampaolo e poi da Pioli. La cessione sembrava a un passo e invece, durante l’ultima gara di campionato contro l’Udinese, l’ex Eintracht è stato il protagonista assoluto con una doppietta che ha regalato il terzo successo consecutivo al Diavolo.

Entrato dopo l’intervallo al posto di un opaco Bonaventura, Rebic ha dimostrato che può essere un’arma in più per Pioli da utilizzare in questo girone di ritorno. Anche perché nel 4-4-2 che sta utilizzando il tecnico rossonero, l’esterno croato si trova completamente a suo agio sulla corsia sinistra. Con Calhanoglu ancora in non perfette condizioni, Rebic si candida a questo punto per una maglia da titolare nell’anticipo di venerdì sera a Brescia, che aprirà la 21/a giornata e, più in generale, a ricambiare la fiducia che Boban e Maldini gli hanno dimostrato questa estate, soffiandolo ai cugini dell’Inter.

Spostandoci sulla corsia opposta, destino simile per quanto riguarda Samu Castillejo: l’esterno spagnolo sembrava vicinissimo al ritorno in patria all’Espanyol e invece ha scalzato Suso, guadagnandosi il ruolo di titolare con prestazioni di grande livello. Il suo connazionale, beccato anche dal pubblico di San Siro, è sempre più ai margini delle scelte di Pioli. Il 2020 è iniziato bene anche per Leao e Kjaer: insomma, anno nuovo, scelte nuove che per ora stanno pagando. La certezza è che il Milan non è solo Ibrahimovic.

Fonte foto: calciomercato.com

Francesco Carci