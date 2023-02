Milan chiamato al riscatto nella sfida di questa sera con il Torino

I rossoneri si dicono compatti e pronti a dimostrarlo anche in campo

Dopo il disastroso inizio anno con pessimi risultati e valanghe di goal subiti, il Milan è stato anche bersaglio di tante illazioni su uno spogliatoio spaccato e giocatori in rivolta contro l’allenatore. Il Capitano Davide Calabria ha indossato la sua fascia anche sui social con un messaggio deciso e forte a difesa dell’ambiente rossonero che descrive come unito e compatto, fatto di uomini che si vogliono bene, si rispettano e con grandi valori e che sono i primi a soffrire per questa mancanza di risultati. Basta falsità, conclude. Stasera, intanto, il Milan schiererà probabilmente un 3-4-3 e proprio il capitano non dovrebbe essere tra i titolari al fischio d’inizio. Ritroviamo Ibrahimović tra i convocati dopo 8 mesi e mezzo. L’attaccante titolare sarà però ancora Giroud per il quale, in questi giorni, si parla anche di rinnovo con leggero rialzo rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti con l’attuale contratto in scadenza a giugno.

Fonte foto: spaziomilan.it

Luigi A. Cerbara