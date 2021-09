Parole, parole, parole, Maldini prepara la contromossa sul caso Kessie

Il Milan deve fare i conti con il tira e molla per il rinnovo di uno dei suoi calciatori più forti

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente poco più di una settimana fa, ma in casa Milan ancora si discute animatamente su possibili trattative in entrata e in uscita.

Il pericolo più grande che il duo Maldini e Massara dovrà affrontare è quello di ritrovarsi un nuovo “caso Donnarumma”. Il portierone della Nazionale italiana è finito al Psg a parametro zero. Sorte simile è toccata ad Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Diavolo e si è accasato sull’altra sponda del naviglio.

Perdere due pezzi da 90 in questa maniera fa parecchio male, ma la recidiva sarebbe ancora peggio. Ci riferiamo ovviamente alla spinosa situazione di Franck Kessie. In questo frangente la vicenda è addirittura più grottesca. Il centrocampista ivoriano poche settimane fa aveva parlato dal ritiro della propria Nazionale a Tokyo, durante le Olimpiadi, giurando amore eterno al club meneghino. “Quando tornerò a Milano sistemerò tutto. Ci sentiamo tutti i giorni con Maldini. Voglio rimanere a vita (calcistica ndr) a Milano. Il coro che mi dedicano i tifosi “c’è solo un Presidente” mi fa sentire importante”.

Parole che valgono quanto una banconota da 30 euro, visto che una volta che il numero 79 rossonero è tornato in Italia, ha sempre rimandato qualsiasi colloquio ufficiale con il club. Ormai le cifre che dividono le controparti sono arcinote. Il Milan è arrivato ad offrire 6,8 milioni di euro a stagione, bonus compresi. L’agente del giocatore, Atangana, ne chiede addirittura 8 di parte fissa più 2 di bonus. Un’enormità, considerando che Franck attualmente ne percepisce 2,2 ed è solo da un anno e mezzo che sta fornendo prestazioni da campione.

Di fronte a questo atteggiamento irritante di Kessie, la società di via Aldo Rossi deve necessariamente fare delle attente valutazioni. La cessione a gennaio per non perdere l’ennesimo enorme capitale, non è più un’utopia. Per fortuna del Diavolo i club disposti a svenarsi per l’ex Atalanta sono innumerevoli. Tottenham e Psg sarebbero disposte a fare carte false per strappare il calciatore al Milan. Al di là delle offerte monstre per quanto concerne lo stipendio, potrebbero esserci anche delle interessanti idee di scambio. Paratici ci ha provato inserendo il cartellino di Tanguy Ndombele, Leonardo ha pensato addirittura ad Icardi come pedina di scambio. L’ultima indiscrezione la riporta il quotidiano iberico Todofichajes.net, secondo il quale l’offerta che più avrebbe attirato l’interesse della dirigenza meneghina sarebbe quella dell’Atletico Madrid: il cartellino di Hector Herrera più 18 milioni.

Un’ultima considerazione sul Presidente. Kessie potrebbe farcela per la gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Ho sentito tanti tifosi chiedere a mister Pioli di lasciare in tribuna il centrocampista rossonero. Sarebbe, a mio avviso, un autogol clamoroso. Molto banalmente, il Milan è più forte con l’ivoriano in campo. Il club rossonero non può permettersi di rischiare di non bissare la qualificazione in Champions.

