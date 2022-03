Milan: buone notizie per Romagnoli, nessuna lesione per lui

Il difensore rossonero uscito per infortunio nella semifinale di Coppa Italia con l’Inter sta già meglio ed il suo infortunio non è grave

In una stagione piena di infortuni, quello di ieri sera occorso ad Alessio Romagnoli assomigliava all’ennesima tegola sulla già falcidiata rosa del Milan. Il difensore rossonero infatti, è uscito a metà primo tempo del derby di Coppa Italia per un problema all’adduttore sinistro, ma nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno restituito buone notizie. Nessuna lesione muscolo-tendinea per Romagnoli, che verrà monitorato ancora nei prossimi giorni ma sarà presto di nuovo a disposizione di Mister Pioli.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)