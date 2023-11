Milan-Borussia Dortmund, torna Giroud. Un ex Juventus per Terzic

Tempo di lettura 1 minuto

Partita quasi decisiva stasera a San Siro tra rossoneri e tedeschi. Pioli ritrova il suo attaccante francese, che in campionato è fuori per squalifica

Milan-Borussia Dortmund scontro diretto di assoluta importanza a San Siro, fischio d’inizio alle 21. Girone F molto equilibrato con quattro squadre racchiuse ancora tutte in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri devono vincere per scavalcare il Borussia e presentarsi all’ultima sfida contro il Newcastle con una buonissima posizione di classifica. Al momento il gruppo dice: Borussia Dortmund 7, PSG 6, Milan 5 e Newcastle 4. Pioli stasera ritrova Giroud, out nell’ultimo incontro di campionato con la Fiorentina per squalifica e anche nel prossimo contro il Frosinone dopo il rosso rimediato a Lecce. In mezzo occhio alla novità Adli. Nel Borussia, c’è l’ex Juventus Emre Can in mezzo al campo, mentre in avanti Terzic punta sulla torre Fullkrug.

Sandro Caramazza

Fonte foto: getty images