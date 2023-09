Milan, bilancio in utile di 6 milioni

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri, tramite il CdA della giornata di ieri, chiudono in positivo per la prima volta dal 2006

Ottima notizia per il Milan. Il bilancio della stagione 2022-23 è in utile di circa 6 milioni di euro, cosa che non accadeva dal 2006 quando i soldi in più furono 2,5 milioni. Da dopo il 2006, tra Berlusconi e Li, i rossoneri hanno chiuso sempre il bilancio in negativo. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni da Elliott prima e RedBird poi si è potuta interrompere questa striscia negativa. Nel bilancio 21-22 il Milan era in rosso di 66 milioni ma, con i 400 milioni di ricavi nella stagione 22-23, i rossoneri sono tornati in positivo stabilendo un record di introiti nella loro storia.

Il bilancio sarà comunque sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci che si terrà intorno alla fine di ottobre.

Fonte foto: AC Milan

Davide Farina