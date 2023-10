Milan, Bennacer tornerà ad allenarsi lunedì. In 3 provano a recuperare per la Juve

Milan, Bennacer tornerà ad allenarsi lunedì. In 3 provano a recuperare per...

Kalulu, Loftus-Cheek e Krunic cercano di accorciare i tempi mentre l’algerino inizierà il lavoro sul campo a 5 mesi dall’infortunio

Buone notizie in casa Milan. Durante questa sosta, diversi infortunati hanno fatto passi in avanti sul percorso del recupero. La novità è che Bennacer, fermo da 5 mesi per un infortunio al ginocchio, tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì. L’algerino punta ad essere convocabile per inizio 2024. In vista della partita contro la Juventus, Pioli proverà a recuperare Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek. I 3 hanno lavorato a Milanello negli ultimi giorni per cercare di essere a disposizione dopo la sosta.

