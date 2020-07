Milan-Atalanta 1-1: Pareggio su tutto il fronte – Analisi e Pagelle

Risultato giusto a San Siro. Le squadre hanno cercato la verticalità, ma l’hanno trovata solo in alcune occasioni. La formazione di Gasperini esce con un punto utile nella lotta al secondo posto. Quella di Pioli avrà ancora due partite per tentare di raggiungere il quinto posto

Milan-Atalanta si apre quando De Roon al 3′, dopo un lungo giro palla della squadra di Gasperini, arriva al tiro dal limite dell’area. Il pallone finisce alto con Donnarumma che striglia la difesa esercitando il magistero della fascia da capitano. Questa prima azione è importante perché introduce il tema cardine della partita: vince chi sarà più verticale nel gioco d’attacco. L’inizio sotto questo punto di vista tattico è tutto dell’Atalanta. Al 7′ transizione di Gomez sulla trequarti e tiro dai diciotto metri: fuori alla destra di Donnarumma. Nei primi dieci minuti c’è poco Milan: Ibrahimovic mai servito, solo due corse verticali per Rebic contenute dall’assetto difensivo dell’Atalanta, nessun appoggio su Saelemaekers. Siccome, però, il calcio è affascinante perché non è esatto, segna il Milan. Su un affondo da sinistra di Rebic fallo di Toloi, Calhanoglu da quella posizione tira la punizione sul palo lungo con Gollini non completamente pronto al gesto tecnico: ed è l’1-0 Milan.

Col passare dei minuti cresce il sistema tattico pensato da Pioli e l’Atalanta fatica a sviluppare i triangoli sulle corsie laterali, mentre risultano isolati Malinovskyi e Gomez sulla trequarti così come Zapata lotta senza riuscire ad attaccare la profondità tra Kjaer e Gabbia. Il Milan difende a cinque richiamando a destra Saelemaekers, perché lì opera Gomez, e facendo muro. Al 24′ Malinovskyi gioca la palla a terra da dentro l’area milanista dopo un contrasto con Gabbia, Biglia entra col piede a martello sulla caviglia dell’ucraino: rigore dopo la revisione di Doveri al Var.

Dal dischetto va Malinovskyi col suo sinistro fulmineo. Tiro ad incrociare sulla sinistra di Donnarumma e prodezza tecnica in tuffo del portiere del Milan, che compie una parata magnifica. Il Milan c’è in difesa dove chiude gli spazi col 5-3-2 che blocca il gioco verticale dell’Atalanta, ma anche in attacco la qualità della manovra è più verticale con Ibrahimovic che finalmente coordina l’azione offensiva. Quando tutto sembra in controllo, segna l’Atalanta. Al 33′ percussione di Freuler tiro ribattuto da quattro milanisti, la palla carambola in area e finisce sul piedone di Zapata che batte Donnarumma da tre metri, per l’1-1. Il primo tempo finisce in pareggio.

All’inizio del secondo tempo l’Atalanta manovra con tutti gli effettivi in un giro palla preciso e continuo che ha un obiettivo chiaro: allargare sulle fasce e lì correre in verticale per aprire la difesa del Milan. La squadra guidata da re Zlatan fatica a uscire. Al 57′ entra Muriel su Malinovskyi per aumentare la verticalità, Gomez va a fare il dieci sulla trequarti. Al 58′ si materializza l’idea di gioco dei gasperiniani: Muriel si allarga sulla destra e mette forte al centro Gomez rovescia sul palo destro di Donnarumma, fuori di poco. Al 60′ anche il Milan prova a trovare la verticalità: dentro Krunic, Leao e Bonaventura per Biglia, Calhanoglu e Rebic. Subito Leao al 61′ scappa sulla fascia destra e centra, Saelemaekers è lì ma cicca contrastato da un difensore. Intorno al 70° la partita, dopo una fase di equilibrio, torna verticale. Prima un tiro rimpallato in angolo di Zapata, poi contropiede magistrale del Milan con Kessié, Bonaventura, Ibrahimovic e Leao, il tiro del trequartista italiano colpisce il palo sinistro di Gollini.

Nel finale si gioca diretto e molti sono i lanci da parte di entrambe le squadre. L’Atalanta attacca con Muriel, il Milan reclama per un rigore su Ibrahimovic ma il fallo non c’è. Il pareggio è giusto.

Pagelle Milan

Donnarumma 7,5: Para con tecnica e classe il rigore di Malinovskyi, poi si ripete in uscita bassa su Zapata. Gioca con la fascia da capitano e l’autorevolezza cresce partita dopo partita. Come la qualità delle sue parate.

Calabria 6: Tiene la posizione e poi quando il Milan si distende finalmente in verticale, va a partecipare alla manovra offensiva con un buon cross a centro area. Nel secondo tempo ottime sono le sue diagonali difensive.

Kjaer 6,5: Il migliore della difesa: attento, concentrato, tatticamente disciplinato. All’inizio il controllo su Zapata è totale, poi quando il centravanti dell’Atalanta attacca la profondità qualche difficoltà in più nasce. Nel secondo tempo perfetto sugli attaccanti atalantini.

Gabbia 6: Appare ancora un po’ timoroso nei contrasti, ma sta crescendo. Anche lui quando Zapatone si allunga soffre la prestanza fisica del colombiano.

Laxalt 6: Scende una volta nel primo tempo e insidia Gollini con un tiro maligno fuori di poco. Nel secondo tempo è più guardingo, ma è una scelta giusta perché l’Atalanta spinge dalla sua anche con il velocista Muriel.

Kessié 6: Comincia male e fatica contro De Roon e Freuler, poi man mano che passano i minuti cresce. Nel secondo tempo tiene meglio il campo in posizione centrale e il duello con i diripettai atalantini è pari.

Biglia 5: Si vede che gli manca un po’ di ritmo. Genera, con una giocata illogica, il rigore su Malinovskyi. L’entrata sulla caviglia dell’ucraino è improvvida e figlia di una cattiva lettura dell’azione. Nel secondo tempo esce, dopo aver dettato poco gioco. (Dal 61′ Krunic 6: Tiene la posizione, ci si aspetta qualche inserimento centrale senza palla, ma De Roon e Freuler coprono bene.)

Saelemaekers 6: Nella prima parte non si vede mai in fase offensiva, ma copre benissimo in quella difensiva da quinto difensore aggiunto su Gomez, rispettando così gli ordini di scuderia. Nella ripresa meglio, potrebbe segnare ma cicca in area. le molte corse in avanti lo promuovono alla sufficienza piena. (Dal 69′ Castillejo 6: Tornare a giocare è già importante, si vede che gli manca la solita verticalità. Sarà una soluzione in più nelle due gare finali.)

Calhanoglu 6: Dopo il gol su punizione che sorprende Gollini e conferma la sua fantasia anche nel gioco da fermo, gioca meno la palla. Lui ama la posizione centrale da trequartista, ma quando gioca partendo dalla sinistra per poi accentrarsi è maggiormente pericoloso. (Dal 61′ Bonaventura 6: Entra e prende il palo, pochi centimetri più in la o una carambola diversa e il suo Milan avrebbe vinto.)

Rebic 5,5: Entra in molte azioni offensive, ma in nessuna chiude come lui sa fare. Qualche controllo sbagliato nei momenti decisivi, come quello a inizio ripresa che lo avrebbe fatto volare solo verso la porta di Gollini. Si procura con un scatto la punizione – gol di Calhanoglu. (Dal 61′ Leao 6,5: gioca verticale sulla sinistra con un buon passo, in due azioni strappa la difesa di Gasperini, poi conduce un bel contropiede che termina con il palo di Bonaventura)

Ibrahimovic 6: re Zlatan fatica all’inizio, ma non ha nessun pallone giocabile. Quando il Milan capisce che deve giocare più diretto, lui torna nel vivo del gioco e difende palla come sempre. Unica mancanza nella gara non tira mai in porta.

Pioli 6: presenta un Milan attento e tatticamente impostato su un 5-3-2 in fase di non possesso che deve impedire la profondità dell’Atalanta. Rispetto alle precedenti gare la sua squadra è meno incisiva nella verticalità.

Le parole di Pioli: “Rinnovo? Sono stra-felice, ma preferisco concentrarmi sul lavoro: siamo il Milan, dobbiamo continuare così. Ibrahimovic? Sono assolutamente convinto che sia un giocatore importante ed in forma. Vedremo cosa succederà: credo che Zlatan ed il club non abbiano ancora parlato, anche perché prima non si sapeva chi sarebbe stato l’allenatore. Ci sono altre cose da valutare, ci vorrà un po’ di tempo. Ibra è stato importante, ma il merito della nostra crescita è di tutti“.

Pagelle Atalanta

Gollini 5,5: Sul gol non è ben messo, si fa scavalcare con troppa facilità dalla traiettoria arcuata ma leggibile del calcio di Calhanoglu. Anche il braccio è poco steso e rigido e pò solo sfiorare il pallone anziché deviarlo.

Toloi 5,5: La partita è disciplinata, ma Rebic gli scappa via e lui lo stende generando una punizione evitabile da cui nasce il gol del Milan. Meno aggressivo del solito. (Dal 46′ Sutalo 6: Combatte e difende con grinta, bella una sua discesa fin sul fondo nel secondo tempo.)

Caldara 6: Buona partita dell’ex enfant prodige del calcio italiano. Attento, concentrato, disciplinato è il migliore del pacchetto difensivo di Gasperini.

Djimsiti 6: Ordinato anche lui. E anche lui attento tatticamente. Contiene bene Saelemaekers nell’uno contro uno.

Hateboer 5,5: Spinge meno del solito e i triangoli sulla sua facia non si attivano, nemmeno dopo che Muriel va a giocare dalla sua parte.

De Roon 6: E’ il mediano migliore del campionato: continuità, resistenza, corsa verticale. Un suo tiro apre il match, poi battaglia con Kessié e la sfida finisce pari.

Freuler 6: Un paio di corse verticali in allungo a scompaginare la zona centrale del Milan. Anche lui nel duello con Kessié si esalta come De Roon e anche qui il confronto finsice pari. (Dal 69′ Pasalic 6: I colpi di qualità che ha nel repertorio non si attivano, i suoi affondi e il tiro in porta non appaiono)

Gosens 5,5: Spinge poco ed è meno aggressivo del solito. La sua partita è poco verticale, non porta mai la corsa a tutta fascia e nell’area avversaria com’è solito fare. (Dal 69′ Castagne 6: Anche per lui poca corsa verticale, ma nel secondo tempo c’è poco gioco offensivo dell’Atalanta con cui alimentare questa caratteristica.)

Malinovskyi 5,5: E’ un trequartista dal grande sinistro, merce rara in Serie A. Però nella San Siro dei mancini, non lo attiva mai. I rigori capita di sbagliarli, il sinistro è a incrociare: Donnarumma fa la prodezza. (Dal 57′ Muriel 6: E’ il gioco verticale fatto persona. Va a giocare al fianco di Zapata, ma si sposta sulla sinistra dove l’Atalanta vuole colpire il Milan nel secondo tempo. Non trova lo scatto per pungere.)

Gomez 5,5: Meno classe e velocità di esecuzione del solito. Parte largo a sinistra per attaccare Calabria, ma il dribbling non scatta e lui lo prova anche poco. Pioli dirotta dalle sue parti Saelemaekers ed è una buona mossa di contenimento. Da trequartista tira da fuori una bella palla parabolica, ma non fa gol.

Zapata 6: Segna il pareggio e già è una grande nota di merito. Gioca da boa centrale, ma sa anche andare in profondità. Forza e buona tecnica è un pilastro dell’Atalanta: tattico e tecnico.

Gasperini 6: Presenta una squadra meno verticale del solito e più manovriera. Molto dipende dall’assetto 5-3-2 del Milan in fase di non possesso che chiude la classica verticalità dell’Atalanta. Nel secondo tempo inserendo Pasalic e Muriel conferma la sua mentalità di coach offensivo.

Le parole di Gasperini: “Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile giocare con il Milan di questi tempi. Abbiamo preso il gol nei primi minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una buona gara. Se l’obiettivo resta il secondo posto? Direi di sì, è un ottimo punto. Gosens necessita di riposo? Non so se questa è la cosa migliore, se riposare o giocare. Vedremo. Buon risultato in ottica Champions? Non lo so, non ho neache visto la partita del PSG. Mi hanno detto dell’infortunio di Mbappè. Spero non sia grave, è un giocatore di livello mondiale”

Fonte foto: calciomercato.com

Matteo Quaglini