Milan, ad un passo l’acquisto di Origi

L’attaccante belga è in uscita dal Liverpool ed i rossoneri lo prenderanno a parametro zero

Divock Origi sarà il nuovo rinforzo in attacco per il Milan nella prossima stagione. Il belga non rinnoverà il proprio contratto con il Liverpool e i dirigenti rossoneri si sono messi subito in azione per portarlo a Milanello a parametro zero. L’accordo di massima con il giocatore è già stato raggiunto, contratto di quattro anni a 3,5 milioni di euro a stagione. Origi sarà il nuovo jolly dell’attacco del Milan, potendo ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato; porterà freschezza visto che è un classe ’95 ma anche esperienza a certi livelli dato che ha vinto la Champions League, per altro da protagonista con la doppietta in semifinale contro il Barcellona e la rete in finale contro il Tottenham.

Fonte foto: tuttocalciomercato24.com

Alessandro Fornetti