Milan a caccia dell’impresa, Inter per il prestigio

Questa sera, le due milanesi saranno impegnate rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid. Obiettivo qualificazione per l’una e primo posto per l’altra

Notte europea da sogno per Milan e Inter, impegnate in serata contro le top Liverpool e Real Madrid. I rossoneri sono a caccia di una qualificazione quasi insperata fino a due settimane fa. La vittoria con l’Atletico Madrid ha rivitalizzato le speranze europee del gruppo che adesso spera nell’impresa. Per passare il turno, serve un successo contro i Reds già qualificati e una non vittoria del Porto contro l’Atletico in contemporanea. In vista del match di questa sera, qualche defezione in attacco per Pioli che non potrà contare su Leao e Giroud. Dunque, dentro il trio Messias, Krunic e Brahim Diaz dietro Zlatan Ibrahimovic. Dall’altro lato Klopp, nonostante la qualificazione e il primo posto già in tasca, non farà a meno di Salah.

Sfida di prestigio al Bernabeu tra Real Madrid e Inter. I nerazzurri, dopo 10 anni, hanno ottenuto il pass verso gli ottavi di finale e questa sera potranno giocarsi il primato contro le Merengues. Per raggiungere il traguardo, la banda di Inzaghi dovrà necessariamente vincere in quanto arriva in Spagna con due punti in meno (12 vs 10). Arrivare primi nel girone è ovviamente molto importante in ottica sorteggi (lunedì 13 dicembre). In vista del match di questa sera, Inzaghi dovrebbe rimettere in campo lo stesso undici di Roma fatta eccezione per Lautaro Martinez al posto dell’infortunato Correa. Rimane però qualche dubbio in difesa con lo scalpitante de Vrij pronto a scendere in campo dopo l’infortunio. Dall’altro lato, il Real Madrid dovrà fare a meno di Benzema, al suo posto Jovic. Occhio come sempre alla classe cristallina di Vinicius Junior.

Sandro Caramazza