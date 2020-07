Milan 5-1 Bologna, rossoneri a valanga – analisi e pagelle

I ragazzi di Pioli annullano i felsinei e provano a rilanciarsi in zona Europa League

Il Milan vuole vincere per rimanere attaccato al treno dell’Europa League diretta e si fa pericoloso dopo appena otto minuti con Rebic, che velocemente ribalta l’azione e si presenta in area emiliana, ma il suo tiro risulta debole e centrale.

E’ solo il preludio al gol che arriva due minuti più tardi: Rebic si “coccola” magistralmente un pallone sulla fascia sinistra in attesa che Hernandez compia la puntuale sovrapposizione, poi il croato di tacco fa proseguire la sfera.

Il terzino scende come una furia e serve un pallone teso e rasoterra in area di rigore, dove l’accorrente Saelemaekers sfrutta il velo di Ibra e di piatto batte l’estremo difensore dei rosso-blu.

Al ventiquattresimo il Milan sposta in maniera netta la bilancia della gara dalla sua parte: Skorupski sbaglia clamorosamente un rinvio e serve, in piena area di rigore, Calhanoglu che quasi incredulo porta a due le reti la sua squadra.

Questa sera il Bologna è assente ingiustificato, ci prova ad impensierire Donnarumma con qualche iniziativa sporadica, ma non si rende mai pericoloso veramente.

Sembra veramente un “fulmine a ciel sereno” il magnifico gol di Tomiyasu che pesca il “jolly” con un gran tiro che batte l’incolpevole Donnarumma e riapre il match.

Le speranze degli emiliani durano l’arco dell’intervallo: quando Bennacer, dopo un inserimento eccezionale, sigla il terzo gol del Milan in avvio di ripresa.

Oggi il Milan è veramente in grande spolvero: ed al cinquantasettesimo arriva il quarto gol ed è Rebic a siglarlo, lasciando sul posto Tomiyasu, dopo aver ricevuto un bell’assist di Ibra.

C’è gloria anche per Calabria, che negli ultimi minuti avvia un’azione e la segue, fino a ricevere l’assist di Leao e chiudere con un bel diagonale di destro.

Per oggi va bene così, il Milan vince e convince e può sperare ancora nell’Europa League diretta, gli emiliani devono riflettere su questa pesante sconfitta anche se la salvezza non sembra essere in pericolo.

Calhanoglu ha appena scoccato il tiro che porterà il Milan sul 2-0.

Pagelle:

Donnarumma: 6 Gli avversari non lo impensieriscono più di tanto e sul gol di Tomiyasu non può far nulla.

Calabria: 7 Attento nella sua zona di competenza, meno pungente quando si tratta di scendere in fase offensiva ma dei due terzini è lui quello che deve rimanere di più. Nonostante questo si toglie la soddisfazione del gol.

Kjaer: 6,5 L’avversario non è di quelli che faccia tremare i polsi e il biondo difensore danese se la cava egregiamente.

Romagnoli: 6,5 Stesso discorso del suo compagno di reparto, il capitano è una sicurezza.

Hernandez: 7 E’ veramente un grande terzino, dotato di una falcata importante ed in generale ha ancora margini di miglioramento. Bellissimo l’assist per il primo gol della serata.

Kessie: 6,5 Il centrocampista ex Atalanta sta tornando a buoni livelli, oggi perde un paio di palloni ma la sua presenza è costante e granitica.

Bennacer: 6,5 Fino al momento del suo gol non era stato autore di una prestazione molto convincente, ma il gol è stato veramente bello ed ha dimostrato di avere grandi tempi d’inserimento. ( dal 79′ Biglia: 5,5 Continua ad essere l’ombra del giocatore visto alla Lazio)

Saelemaekers: 7 Che bella sorpresa! E’ un moto perpetuo, ruba palloni e adesso segna anche. Complimenti a chi lo ha preso. ( dal 61′ Kurnic: 5,5 Entra senza incidere)

Calhanoglu: 7 Che sia un giocatore di qualità lo sappiamo tutti, solo che qualche volta lui è il primo a dimenticarsene. Oggi non è stato così, ha giocato bene ed ha approfittato di una papera di Skorupski, per siglare il secondo gol. ( dal 61′ Bonaventura: 6 Entra bene, prova subito un’azione personale che si sarebbe dovuta concludere con un assist al bacio per Kessie, ma il centrocampista arriva in ritardo anzi, non si presenta proprio, all’appuntamento)

Rebic: 7 E’ una spina nel fianco per la difesa felsinea, sempre presente nelle azioni rosso-nere è un punto di forza della squadra di Pioli. ( dal 81′ Colombo: N.G. In bocca al lupo al ragazzino!)

Ibrahimovic: 6,5 Non segna ma è il direttore d’orchestra dell’attacco del Milan. ( dal 61′ Leao: 6 Fornisce a Calabria l’assist per il quinto gol)

All. Pioli: 7 Se la squadra segna due gol in ventiquattro minuti e cinque in novanta, vuol dire che anche tu hai fatto tutto bene.

Fonte foto: ANSA.it

Firma: Alessandro Nardi