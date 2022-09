Mihajlovic e l’addio al Bologna: tanto Sinisa nella lettera di congedo

Il tecnico serbo è stato esonerato dal club rossoblù. Miha ha voluto salutare tutta la gente felsinea non tralasciando qualche perplessità riguardo la decisione della società

Tra Mihajlovic e il Bologna è arrivato l’epilogo più brutto. Ossia la separazione. Il club felsineo, infatti, ha deciso di dare il benservito al tecnico serbo consegnando praticamente la panchina nelle mani di Thiago Motta. Da poche ore è arrivato anche il saluto di Mihajlovic che con una toccante lettera ha voluto salutare tutta Bologna ringraziando giocatori, staff e società. Allo stesso tempo, però, Miha ha espresso anche la sua perplessità in merito all’esonero. I rossoblu, si ricorda, hanno raccolto solamente tre punti in questo inizio di campionato pareggiando tre volte e perdendo due gare. Di seguito qualche spezzone della lettera di Mihajlovic.

GRAZIE BOLOGNA

“Un grande grazie ai tifosi, alla società, al settore medico, al mio staff, ai miei giocatori e all’ospedale Sant’Orsola. La mia avventura qui non è stata solo calcio. È stata un’unione di anime, un camminare insieme dentro un tunnel buio per rivedere la luce. Ho sentito la stima per l’allenatore e quella per l’uomo. Salutare tifosi, giocatori, società, città per dire addio è una cosa normale nel calcio, nulla è eterno ma stavolta il sapore che mi lascia il mio voltarmi indietro un’ultima volta è più triste“. Questa è in realtà la parte conclusiva della lettera di Mihajlovic. La vera fotografia dell’uomo e del professionista Sinisa. Persona di altissimo spessore dal coraggio e dalle virtù innate ed encomiabili. Un uomo capace di non farsi abbattere da un avversario complicato e spregevole mettendo sempre davanti il sorriso e l’amore per la sua più grande passione: il calcio.

PERPLESSITA’

“Non sono un ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco. In tre anni e mezzo abbiamo raggiunto – nonostante tutto – sempre salvezze tranquille cercando di fare un calcio propositivo e offensivo, lanciando giovani e permettendo al club di guadagnare col mercato in uscita come dimostrano le ultime sessioni. Potevo fare meglio, forse, ma ho dato tutto me stesso e guardo tutti a testa alta senza rimproverarmi nulla“. Fino all’ultimo giorno di Bologna, Mihajlovic non ha assolutamente abbandonato la sua schiettezza e la sua profonda verità. Calcisticamente parlando la disamina di Miha è assolutamente legittima. Nei tre anni e mezzo di esperienza, il Bologna ha sicuramente giocato un ottimo calcio riuscendo ogni anno a raggiungere una salvezza tranquilla, valorizzando tanti giovani giocatori (gli ultimi Svanberg, Theate ed Hickey ma senza dimenticare Tomiyasu) costruendo soprattutto intorno al Dall’Ara un fortino sempre complicato e difficile da espugnare. Probabilmente è mancato quel definitivo salto di qualità per raggiungere qualcosa in più rispetto al solito undicesimo/decimo posto, anche se in questo caso un piccolo aiutino dalla società poteva essere d’aiuto…

