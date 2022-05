Mihajlovic dimesso dall’ospedale: Bologna e il calcio sorridono

Il tecnico dei rossoblù ha lasciato nella giornata di ieri il Sant’Orsola da cui era ricoverato per un ciclo di nuove terapie in merito alla possibile ricomparsa della malattia

Bologna e tutto il mondo del calcio sorridono per le dimissioni di Sinisa Mihajlovic dall’ospedale Sant’Orsola. L’allenatore dei rossoblù era ricoverato da fine marzo per una terapia volta a scongiurare la ricomparsa della malattia contro la quale aveva lottato negli anni scorsi. Nel 2019, Mihajlovic era stato colpito dalla leucemia per cui si era sottoposto ad un trapianto di midollo. Il tecnico del Bologna sta tornando a Roma per passare qualche giorno con la propria famiglia. Scorsa settimana, ha inoltre ricevuto la visita di tutta la squadra dopo la vittoria contro l’Inter. L’obiettivo di Miha è quello di ritornare immediatamente sui campi da calcio per riprendere il lavoro a Casteldebole. A patto però che arrivi il via libera dei medici.

Sandro Caramazza