Miccoli libero e torna ad allenare nella sua scuola calcio

L’ex giocatore del Palermo, condannato a tre anni e mezzo per estorsione aggravata, ha ottenuto un affidamento in prova dopo aver trascorso sei mesi nel carcere di Rovigo

Fabrizio Miccoli è nuovamente libero. L’ex centravanti di Palermo, Fiorentina e Juventus ha ottenuto un affidamento in prova dopo aver già trascorso sei mesi in carcere. Miccoli era stato condannato per estorsione aggravata a tre anni e mezzo di galera ma nella giornata di venerdì ha ricevuto la decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Qui i giudici gli hanno concesso l’affidamento in prova presso la sua scuola calcio di Lecce che porta peraltro il suo nome. Per Miccoli rimane solo l’obbligo di ritornare a casa entro mezzanotte, non frequentare pregiudicati e restare in Puglia.

Sandro Caramazza