Messias, riscatto adesso più lontano: Milan non convinto

L’esterno brasiliano ha deluso in queste ultime partite con la maglia rossonera, possibile a fine stagione un ritorno alla base Crotone

Il Milan fatica a trovare la via del gol. Gli attaccanti non segnano ne tantomeno i trequartisti. Diaz non timbra il cartellino da settembre, Leao da febbraio, Saelemaekers, Rebic e Messias rispettivamente da dicembre e metà febbraio. Al centro delle critiche è finito proprio l’esterno brasiliano di proprietà del Crotone. Anche ieri altra prova deludente contro un Bologna ben organizzato e compatto. Da casa Milan arrivano sensazioni non proprio positive in vista del suo riscatto. Se il Diavolo decidesse di acquistare il 29 enne sarà costretto a sborsare una cifra pari a 5,5 milioni di euro. Messias si giocherà il futuro in quest’ultimissima parte di stagione.

Sandro Caramazza