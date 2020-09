Messi se queda

Ripercorriamo le tappe della telenovela legata al futuro del numero 10 blaugrana

Lionel Messi resta al Barcellona, ormai è ufficiale. Dopo il famoso fax di Leo, che comunicava alla dirigenza l’intenzione di voler lasciare la squadra, sono seguiti giorni di voci, speculazioni e confronti tra le parti che hanno portato ad un clamoroso dietrofront del campione argentino.

Rivivendo questi giorni pieni di eventi, l’unica cosa certa è che Messi avrebbe voluto lasciare davvero il Barcellona, per una serie di ragioni che non l’hanno convinto e l’hanno deluso negli ultimi tempi. Indubbiamente primo fra tutti il rapporto col presidente Bartomeu e con la dirigenza blaugrana; Messi non ha digerito la poca chiarezza della società e alcune scelte che questa ha fatto. L’allontanamento di Valverde poi, in favore di Setien, è stato mal visto dalla Pulce che non lo ha mai nascosto al presidente, convinto invece che il cambio di guida tecnica avrebbe portato grandi benefici sotto tutti i punti di vista, cosa che, testimonia l’esonero e la pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco, non è mai avvenuta. Infine anche sul mercato l’argentino non ha condiviso delle scelte riguardanti i suoi partner d’attacco. Voleva infatti che si facesse tutto il possibile per riportare Neymar a Barcellona l’estate scorsa, mentre poi si è scelto di virare su Griezmann che in quel ruolo ha avuto non poche difficoltà, e non ha gradito il trattamento che il club ha riservato a Luis Suarez, che è ancora un giocatore del Barcellona ma che è stato fatto fuori da dirigenza e nuovo allenatore, l’olandese Koeman, tramite messaggio.

Per tutte queste ragioni Messi voleva andarsene ma il Barcellona pretendeva il pagamento della clausola da 700 milioni di euro oppure non avrebbe ceduto il proprio fuoriclasse. Il pericolo era dunque un clamoroso scontro in tribunale visto che Leo e il papà Jorge, suo agente, non ritenevano valida questa clausola causa slittamento partite per l’emergenza Coronavirus. Ma Messi questo non poteva permetterlo, non voleva fare causa al club della sua vita, al club che lo ha consacrato nell’Olimpo dei più grandi di sempre. Da qui la decisione di restare almeno un altro anno, un dietrofront che simboleggia l’amore che il calciatore prova per questo club e per la città con un rapporto che non sarebbe mai potuto finire in questo modo. Messi nello spiegare la sua decisione ha infatti confermato la sua iniziale volontà e ha ammesso quanto non gradisca la gestione Bartomeu sottolineando la poca trasparenza del presidente durante tutto l’anno nel quale l’argentino si è sentito in dovere di farsi da parte. Ora ha chiarito che il suo futuro sarà ancora nel Barcellona, la sua famiglia sta bene in Catalogna e lui non vuole andare in tribunale contro il club. Resterà cercando di perseguire quegli obiettivi di squadra e personali che, nonostante un’ultima annata deludente, fanno di lui uno dei migliori giocatori della storia del calcio.

Alessandro Fornetti