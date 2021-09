Messi da leggenda – Nuovo record raggiunto, ma nel mondo…

Il fuoriclasse ex Barcellona è diventato il miglior cannoniere di tutti i tempi con la maglia di una Nazionale sudamericana

Lionel Messi non smette mai di stupire, ma soprattutto dimostra di avere ancora tanta fame di successi. Dopo la vittoria dell’ultima Copa America, la Pulce ha infranto l’ennesimo record.

Il fenomenale attaccante del Psg ha siglato una tripletta contro la Bolivia, diventando il calciatore più prolifico di una Nazionale di calcio sudamericana. Leo ha superato nientemeno che un mostro sacro come Pelè. L’asso brasiliano si era fermato a 77 gol, Messi è salito a 79 centri, ma l’ex Barcellona ha stabilito anche un altro primato. E’ il giocatore ad aver messo a segno più reti nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, ben 26.

Numeri da extraterrestre, che lo hanno portato ad alzare un solo trofeo con la La Selección. Il ct Scaloni, omonimo del fuoriclasse del Psg, gongola e si aspetta grandi cose dal suo asso nel Mondiale in Qatar che andrà in scena nel 2022.

In virtù del successo sulla Bolivia, l’Argentina cementa il secondo posto con 18 punti, a 6 lunghezze dal Brasile. Aspettando che venga presa una decisione definitiva sullo scontro diretto interrotto per i motivi che tutti conosciamo.

Per gli amanti delle statistiche, vogliamo comunque ricordare che Messi non è il record-man assoluto di gol con la propria Nazionale.

LA CLASSIFICA GENERALE

Se dovessimo riferirci solo ai grandissimi nomi, dovremmo citare solamente Cristiano Ronaldo (111 col Portogallo) e Ferenc Puskas (84 con l’Ungheria), ma per dovere di cronaca Passionedelcalcio.it vi fornisce la top ten completa:

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) 111

2. Ali Daei (Iran) 109

3. Luciano Vassallo (Etiopia) 99

4. Mokhtar Dahari (Malesia) 85

5. Ferenc Puskas (Ungheria) 84

6. Kunishige Kanamoto (Giappone) 80

7. Godfrey Chitalu (Zambia) 79

7. Lionel Messi (Argentina) 79

9. Hussein Saeed (Iraq) 78

9. Zainal Abidin (Malesia) 78

CONSIDERAZIONI FINALI

Immaginiamo che un cannibale come Messi non voglia di certo fermarsi qui. Proseguirà ancora per alcuni anni l’epica battaglia a suon di gol con CR7. L’argentino (classe ’87) è di due anni più giovane del portoghese (classe ’85), ma può bastare un simile dato anagrafico per giustificare una possibile rimonta?

A mio avviso l’esito finale dipenderà da due fattori. Ovviamente da quanto a lungo i due campioni riusciranno a preservarsi fisicamente e dal rapporto con i commissari tecnici che potrebbero avvicendarsi sulle panchine di Argentina e Portogallo. Gli equilibri potrebbero anche essere rotti da un altro fattore. La Fifa starebbe spingendo per organizzare un Mondiale ogni due anni, mentre la Uefa e le leghe calcistiche nazionali si starebbero opponendo in maniera feroce a tale soluzione. Una competizione in più o in meno potrebbe fare tutta la differenza del mondo, se ipotizziamo che Ronaldo smetterà due anni prima di Messi.

FOTO: Calciomercato.com; Virgiliosport.it

MARCO FABIO CECCATELLI