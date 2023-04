Messi, il suo futuro? Diversi gli scenari possibili

Il fuoriclasse argentino potrebbe lasciare il PSG. Da capire la sua prossima destinazione: da quella più clamorosa e romantica, alla meta più esotica

Leo Messi, il suo futuro è tutto da scrivere. L’avventura al PSG è ormai al capolinea, soprattutto dopo i fischi del Parco dei Principi al termine della partita contro il Lione, match terminato con la sconfitta della squadra di Galtier. Diversi gli scenari possibili per il campione del Mondo. In primis, c’è il Barcellona. Un suo eventuale ritorno sarebbe a dir poco clamoroso. In Catalogna non escludono nulla, anzi il vicepresidente Yuste ha addirittura parlato di contatti riallacciati nelle ultime settimane. Occorre però rivedere i paletti del Financial Fair Play. Poi ci sarebbe la meta più romantica, ossia il ritorno al suo Newell’s Old Boys. Dove tutto ebbe inizio. Infine, assolutamente da non scartare le destinazioni milionarie Inter Miami di Beckham o l’Al-Hilal in Arabia Saudita. Un’ultima ipotesi difficile ma non impossibile: la permanenza di Messi al PSG con rinnovo pluriennale e ingaggio ritoccato.

Sandro Caramazza

Fonte Foto: Open