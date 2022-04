Mertens, l’ipotesi rinnovo non è più così lontana

Il belga vorrebbe restare nonostante la scadenza del contratto prevista per giugno

Dries Mertens non vuole lasciare il Napoli. Il belga attualmente in scadenza di contratto spera nel rinnovo almeno per un’ulteriore stagione e la società dopo un’iniziale chiusura sembra ora aver cambiato idea. Mertens è ritenuto fondamentale sia in campo che nello spogliatoio ed è uno dei maggiori leader della squadra, soprattutto considerando che Lorenzo Insigne lascerà il Napoli a giugno. L’eventuale rinnovo, per il quale filtra ottimismo, sarebbe a cifre ben più basse rispetto a quelle attuali, con l’attaccante che ora guadagna ben 4,5 milioni all’anno ma sarebbe disposto ad abbassare le proprie pretese pur di restare nella squadra che lo ha reso grande.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti