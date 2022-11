Mercato Roma: piacciono Hjulmand, Bellerin e Bereszynski

Tiago Pinto a lavoro per rafforzare ulteriormente il centrocampo e trovare un sostituto al probabile partente Karsdorp

Si è appena fermato il campionato per il Mondiale e già iniziano i primi rumors di mercato. A tenere banco per la Roma è ancora la questione Karsdorp, il quale molto probabilmente lascerà il club a gennaio. Tiago Pinto, direttore sportivo dei giallorossi, ha iniziato a sondare il terreno per alcuni terzini destri, tra tutti piacciono molto Hector Bellerin, ex Arsenal ora in forza al Barcellona, e Bartosz Bereszynski della Sampdoria. La Roma vorrebbe ottenere il prestito secco fino a giugno per entrambi.

Mourinho però gradirebbe un nuovo innesto anche a centrocampo, con il nome di Morten Hjulmand in cima alla lista. Per il danese il Lecce chiede circa 20 milioni, una cifra importante considerando poi che la Roma riavrà anche Wijnaldum nel mese di febbraio.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina