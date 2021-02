Mercato portieri: tutte le big alla ricerca di un numero uno

Quest’estate preparatevi ad assistere al valzer degli estremi difensori. Corteggiamenti, abboccamenti e idee: ecco le ultime notizie in merito

Il prossimo calciomercato non potrà che essere condizionato ancora dagli effetti della pandemia. Ciò vuol dire che grandissime cifre in contanti non potranno essere spese. Questo comporterà che probabilmente i calciatori (attaccanti e centrocampisti) con un valore del cartellino molto elevato non si muoveranno dalle rispettive squadre.

Un ruolo sul quale sono attese grandi manovre è quello del portiere. Vediamo come si stanno muovendo le big in tal senso.

INTER – Continua la ricerca spasmodica dell’erede di Handanovic. Le piste italiane più calde portano a Musso dell’Udinese e a Cragno del Cagliari. Negli ultimi giorni in Spagna hanno rilanciato una clamorosa indiscrezione. Il club meneghino sarebbe su de Gea dello United, valutato 30 milioni. La medesima cifra che servirebbe all’Inter per ingaggiare il numero uno dei friulani e quello dei sardi. Idee low cost Peter Gulacsi del Lipsia e Rui Patricio del Wolverhampton.

MILAN – Raiola ha rifiutato l’offerta di 7,5 milioni per il suo assistito Donnarumma, ne chiede 10 netti. A queste cifre c’è il rischio che le strade si dividano a fine stagione. Al club rossonero si stanno cautelando chiedendo informazioni per Sirigu del Torino e per Silvestri del Verona.

JUVENTUS – Si va verso l’ennesimo rinnovo di Buffon. Szczęsny è una garanzia, ma nel caso in cui arrivasse un’offerta monstre per il portiere polacco, attenzione a Donnarumma in bianconero.

LAZIO – E’ gelo conclamato fra Strakosha e la Lazio. Il portiere albanese difficilmente rinnoverà il suo contratto in scadenza 2022, Probabile la sua cessione in Premier o in Bundesliga. Come vice Reina si sta valutando il solito Silvestri del Verona e Montipò del Benevento.

ROMA – Giallorossi delusi dalle prestazioni sia di Pau Lopez che di Mirante. E’ notizia di pochi giorni fa un preaccordo con l’Udinese per Musso.

NAPOLI – Meret reclama spazio. L’estremo difensore friulano potrebbe essere un’occasione per qualche big. In passato ci aveva pensato anche il Milan. Al posto del numero 1 azzurro, Giuntoli sta pensando ad Audero della Samdporia.

FOTO: Tuttosport.it

Marco Fabio Ceccatelli