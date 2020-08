Mercato Milan, stallo preoccupante: Ibra oggi decide il suo futuro

Il Diavolo sta pensando seriamente ad un piano B, c’è un nome clamoroso che arriverebbe dalla Liga

La sensazione è che il Milan si sia fossilizzato fin troppo sulla vicenda Ibrahimovic. Va bene considerare il fuoriclasse svedese il punto di partenza per la prossima stagione, ma nel frattempo ci si sarebbe potuti muovere con più decisione anche su altri obiettivi. Mancano appena 5 giorni al raduno di Milanello e mister Pioli non sa ancora se potrà contare sul proprio centravanti il prossimo anno. Il Corriere della Sera annuncia la data di oggi (19 agosto) come quella decisiva, o Ibrahimovic rinnova o si saluterà il numero 21 rossonero per sempre.

Come, purtroppo, spesso accade nel nuovo mondo del calcio, il problema è prettamente economico. La società di via Aldo Rossi offre 5 milioni netti più bonus che poterebbero l’ingaggio dello svedese a 6 milioni, Raiola ne chiede 7,5 netti. Serve un sacrifico importante da parte del calciatore, il Milan non si spingerà oltre. I tifosi del Diavolo si augurano che nel frattempo si siano portati avanti i discorsi per un piano B di assoluto valore.

I profili attenzionati

Oltre alle vecchie conoscenze Jovic e Milik, piste raffreddatesi nelle ultime ore, sono spuntate altre candidature interessanti. Il dt Paolo Maldini sta parlando con Raiola non solo per Ibra e Donnarumma, ma anche per Moise Kean, attaccante dell’Everton, che in Premier ha deluso non poco le aspettative. I Toffes lo pagarono circa 27 milioni un anno fa, difficile che possano lasciarlo partire per meno di 25. L’obiettivo dei rossoneri sarebbe ottenere un prestito oneroso con diritto di riscatto. La bomba di mercato, che probabilmente farebbe digerire meglio ai tifosi il doloso addio di Ibra, arriva dalla Spagna. Sembrerebbe che Jorge Mendes abbia offerto Diego Costa al Milan. Il centravanti spagnolo ha già fatto sapere di voler lasciare l’Atletico Madrid, anzi ad un suo amico avrebbe rivelato che il suo sogno sarebbe di giocare a Milano. Per una logica deduzione (il rapporto con Conte al Chelsea non è stato proprio idilliaco), si presume che l’ex Blues gradisca la destinazione rossonera. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare, non basta il contratto in scadenza nel 2021 a facilitare la trattativa. Se è vero che il prezzo del cartellino non spaventerebbe 10-15 milioni, l’ingaggio da circa 9 milioni di euro sarebbe proibitivo per le casse del Milan, a meno di un aiuto da parte dei Colchoneros.

Pioli intanto incrocia le dita, il tecnico emiliano vorrebbe trattenere Ibra e ottenere un acquisto pesante sulla fascia destra, il sogno resta Federico Chiesa, ma allo stato attuale risulta molto difficile.

FOTO: SportVirgilio.it

Marco Fabio Ceccatelli