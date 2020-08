Mercato Milan – C’è l’accordo più atteso, in più un’offerta ufficiale a sorpresa

Il calciomercato rossonero si accende, arriva il sì tanto inseguito e ci sono novità clamorose per il centrocampo

Settimana decisiva doveva essere e settimana decisiva è stata. Zlatan Ibrahimovic in queste ore apporrà la propria firma sul rinnovo di contratto con il Milan. L’asso svedese continuerà a vestire la maglia rossonera andando a percepire un ingaggio da 7 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport sono due i fattori che hanno contribuito alla definitiva fumata bianca. Il primo è stato lo sforzo della società di via Aldo Rossi, che da 5 milioni di fisso si è spinta fino a 7. Il secondo è rappresentato dal grandissimo lavoro operato dai legali delle due parti, capaci di sfruttare al meglio gli sgravi fiscali dovuti al Decreto Dignità. Infatti, lo stipendio di Zlatan, non graverà sulle casse del Diavolo 14 milioni di euro lordi, ma soltanto 10,5. Un risparmio notevole, che sembrerebbe aver dato il là alla chiusura della trattativa. Secondo la rosea l’ufficialità arriverà nelle prossime ore.

Il Milan non ha mai pensato ad un divorzio dal suo uomo simbolo, è sempre e solo stata una questione di tempo. Emblematiche le recenti dichiarazioni del direttore tecnico Paolo Maldini:“Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Ibrahimovic è la nostra priorità” . In ambito calciomercato è sempre meglio restare cauti finché non arriva l’ufficialità, ma in questo caso mi sento di sbilanciarmi in positivo.

Per un’operazione la cui conclusione era nell’aria, c’è n’è un’altra che a sorpresa è rispuntata in casa Milan. Il noto giornalista di Sky Sport Gianni Di Marzio nella serata di ieri ha rivelato che il club rossonero sarebbe tornato alla carica per Sandro Tonali, proponendo un ricco prestito oneroso al Brescia con diritto di riscatto, ma Cellino (per ora) ha risposto picche, pretendendo quantomeno l’obbligo di riscatto a fine stagione. Il derby meneghino di mercato per uno dei talenti più cristallini della nuova nidiata azzurra non si è mai spento. L’Inter sembrava in netto vantaggio, ma qualora Marotta non dovesse riuscire a chiudere in tempi brevi, non sono da escludere colpi di scena. Maldini sogna lo sgambetto ai cugini dell’altra parte dei navigli.

FOTO:Corriere.it

Marco Fabio Ceccatelli

.