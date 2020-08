Mercato Juventus: Dzeko, Milik e suggestione Vidal

I bianconeri tra meno di due giorni ripartiranno in vista della prossima stagione, ma un occhio di riguardo al mercato

Lunedì 24 agosto, infatti, dovrebbe iniziare il ritiro bianconero in vista dell’annata che verrà, con il nuovo tecnico Andrea Pirlo, nella nuova veste da guida in panchina. Smaltita l’eliminazione in Champions con suddetto esonero di Sarri, i dirigenti bianconeri stanno lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del nuovo allenatore.

Tra entrate e uscite, quella della Juventus potrebbe essere vista quasi come una mini rivoluzione, con l’obiettivo non solo di ringiovanire la squadra, ma anche di puntellare qualche reparto, abbastanza precario nell’ultima stagione. Conclusi gli acquisti di Kulusevski e Arthur, così come le partenze di Matuidi e Pjanic, la Juve è alla ricerca di una nuova punta per sostituire l’ulteriore partente Gonzalo Higuain.

2 NOMI IN ATTACCO

I nomi più in vista sarebbero quelli di Dzeko e Milik. L’attaccante giallorosso ha un prezzo di vendita pari a 10/15 milioni, ma la vera difficoltà nella trattativa sta nel suo ingaggio pari a 7,5 milioni, ottenuto proprio con il rinnovo dello scorso anno fino al 2022. Stando a Milik, il calciatore ha fatto sapere di voler indossare la maglia della Juventus. Il suo cartellino sarebbe pari ai 30 milioni, mentre dal punto di vista dell’ingaggio, si accontenterebbe (si fa per dire) di 4/5 milioni l’anno.

A VOLTE RITORNANO

Nelle ultime ore dal Cile sono arrivate delle voci insistenti, che vorrebbero un ritorno di Vidal alla Juventus, con proprio Pirlo ad esserne il principale promotore attraverso una chiamata personale al centrocampista blaugrana. I bianconeri avrebbero bisogno di un vero leader lì in mezzo e Vidal, nonostante i suoi 33 anni suonati, potrebbe ancora dare tanto sostegno ad un centrocampo, da questo punto di vista, privo di leadership.

Sandro Caramazza