Mercato Fiorentina, Nico Gonzalez spinge per trasferirsi al Leicester

Il Leicester, nei giorni scorsi, ha presentato un’offerta da 34 milioni di euro alla Fiorentina per acquistare Nico Gonzalez. Il giocatore ha già trovato l’accordo con il club inglese e spinge per trasferirsi in Premier. La Fiorentina sta valutando l’offerta, ritenuta all’altezza della qualità del giocatore, consapevole che accettandola farebbe sì una plusvalenza ma dovrebbe poi investire sul mercato per sostituire l’argentino.

I nomi caldi sono 3: Boga, Brekalo e Sabiri.

L’esterno dell’Atalanta è la pista più complicata dato che la Dea venderebbe l’ivoriano solo per un’offerta importante.

Per Brekalo la situazione è più semplice dato che il giocatore è in scadenza a giugno con il Wolfsburg, ma per averlo subito a gennaio bisognerà battere la concorrenza di Monza e Getafe.

Sabiri è una via di mezzo dai due sopracitati. Il marocchino sta trovando poco spazio con Stankovic e potrebbe arrivare a Firenze per circa 6-7 milioni di euro.

Davide Farina