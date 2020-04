Mercato Fiorentina: Chiesa ma non solo

Rinnovo o cessione per il figlio d’arte. Intanto, cresce l’interesse per Rugani e Carrascal

In attesa del responso sull’avvio o meno del campionato (il 18 maggio dovrebbero iniziare gli allenamenti di gruppo), in casa Fiorentina è il capitolo mercato a tenere banco. L’attuale deludente annata, con soli 30 punti messi in cascina e due allenatori ad avvicendarsi, sta spingendo il presidente Commisso a voler rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. E se come dicono gli addetti ai lavori, la finestra estiva del mercato sarà caratterizzata da pochi quattrini messi sul tavolo e da una grande mole di scambi, è anche vero che tenersi i pezzi pregiati non sarà, comunque, facile.

Quando si parla di Viola e di mercato, non si può di certo non parlare di Federico Chiesa, pezzo da novanta della scuderia targata Commisso. Dopo l’impresa dello scorso anno, quando il neopresidente americano impedì la partenza del figlio d’arte per Torino, direzione Juventus (precontratto bello e pronto di 5 milioni all’anno) il problema sta per ritornare in auge. La Viola non ha, però, la volontà di cedere il ragazzo, peraltro molto attaccato alla causa toscana e idolo indiscusso della Fiesole.

Le opzioni sono due: rinnovare un contratto in scadenza nel 2022 a cifre maggiori di quelle attuali, da 1,7 fino addirittura a 4/4,5; oppure, mettersi sul tavolo e ascoltare le offerte provenienti dalle varie corteggiatrici del giocatore: Juventus, Inter, Manchester United, Chelsea. Dura, comunque, convincere Commisso che non scenderà dai 70 milioni richiesti.

Non solo mercato in uscita per la Fiorentina, che è caccia di nuovi giocatori per rinforzare l’attuale rosa. Nel settore arretrato, si cerca un difensore e il profilo di Rugani non dispiacerebbe a Iachini. Per il difensore della Juventus sarebbe come un ritorno a casa, vista la sua origine toscana (nato a Lucca nel 1994) e i suoi lunghi anni trascorsi nelle file dell’Empoli, tra giovanili e prima squadra. Perché no un suo inserimento nell’affare Chiesa?

Dall’Argentina si fanno, invece, più insistenti le voci di un possibile interessamento viola per Jorge Carrascal, centrocampista classe 98’ del River Plate. A parlare è stata l’emittente televisiva TNT sports, secondo cui il ragazzo potrebbe lasciare il Sudamerica proprio in estate. La clausola rescissoria è di circa 20 milioni di euro con il River proprietario del 90% del cartellino.

Sandro Caramazza