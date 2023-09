Mercato aperto in Arabia Saudita: Carrasco e Barrow dicono sì, Salah al momento declina

Tempo di lettura 1 minuto

Fino al 7 settembre le trattative per la Saudi League rimarranno aperte, i club europei tremano e qualcuno sta già partendo verso lidi dorati

Il peggior incubo di quest’anno per una squadra europea è avere il calciomercato saudita ancora aperto. L’ “agonia” in Europa durerà sino al 7 settembre quando anche in Arabia suonerà il gong. Per il momento, però, continuano i movimenti dei petroldollari. Trattativa in chiusura per Yannick Carrasco che lascerà l’Atletico Madrid per accasarsi al Al-Shabab, accordo sui 15 milioni di euro che andranno nelle casse dei colchoneros. La serie A perderà invece Musa Barrow, rimasto fuori squadra per il match del suo Bologna con il Cagliari. Il gambiano si trasferirà per 8 milioni nel Al-Taawoun. Inoltre anche Wijnaldum ha ufficialmente detto si all’Al-Ettifaq. Per chi accetta la corte saudita c’è anche chi a quanto pare, per il momento, rifiuta. Sembra aver declinato Salah le avances dell’Al-Ittihad. Rifiutati quasi 150 milioni anche da parte del Liverpool. Pronta una nuova offensiva araba sui 200. Le sorprese,quindi, sono sempre dietro l’angolo e il calcio europeo trema.

Glauco Dusso