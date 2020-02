Memento Milan, chi salvare in questa stagione?

La stagione double face dei rossoneri imporrà attente riflessioni a Boban e Maldini, portando alla luce tutti coloro che meritano di rimanere e chi invece dovrà accasarsi su altri lidi

Con alle spalle più di metà campionato il tempo dei bilanci in casa Milan è d’obbligo. Se nella prima parte della stagione con Gasperini i risultati non sono stati affatto entusiasmanti, nella seconda con Pioli i momenti positivi pendono favorevolmente rispetto ai punti persi. Non c’è tuttavia una netta preponderanza sulla possibilità certa che l’allenatore possa essere confermato per la prossima stagione, anzi. In casa Milan sono al vaglio, ancor prima della scelta del tecnico o della riconferma, le strategie da intraprendere e che di conseguenza porterebbero a scelte differenti.

Da un lato la conferma dell’attuale allenatore farebbe presagire, a meno di investimenti mirati e dai costi non eccessivi, ad un’altra stagione da inseguitrice. La possibilità, invece che si possa investire innanzitutto in un manager o di prospettiva o affermato potrebbe dare, sin da subito, l’idea di un rimpasto tattico volto alla creazione di una solida base.

L’epurazione della rosa è avvenuta parzialmente nel mercato di gennaio, con partenze illustri (Suso, Piatek) e con altre che arriveranno a bocce ferme. Da qui bisognerà ripartire, cercando di sfogliare la margherita il più possibile mantenendo soltanto ciò che di buono potrebbe tornare utile. Che il Milan sia ancora un cantiere aperto non è una novità, il problema è che dopo svariati mesi lo si consideri ancora in fase di ristrutturazione totale, quando invece avrebbe dovuto gettare le basi già all’inizio del campionato. Logico pensare che la debaclé iniziale di Gasperini e la fase altalenante attraversata con Pioli, abbia tolto linfa alla crescita che alcuni prospetti interessanti avrebbero dovuto avere, da Piatek a Paquetà, uomo di Leonardo confinato ormai alla panchina.

Le possibili candidature per la panchina sostanzialmente sono due, che si rincorrono da tempo: la prima riguarderebbe il ritorno di Massimiliano Allegri, la seconda quella un po’ più originale che vedrebbe Rangnick, attuale head of sport and development del gruppo Red Bull come Ds e allenatore. Certo è che se dovesse la squadra di Pioli centrare, miracolosamente il 4° posto, inanellando una serie positiva di prestazioni, da qui a fine campionato nulla toglierebbe alla dirigenza di considerare la permanezza dello stesso. A patto che anche Ibrahimovic possa essere della partita futura.

