Meglio tardi che mai Pasveer! Quasi 39 anni, esordio tra i pali con l’Olanda e sogno mondiale

L’estremo difensore dell’Ajax ha giocato la sua prima partita con la nazionale durante l’ultima Nations League e aspetta le scelte di van Gaal riguardo la titolarità in Qatar

Nello sport come in tutti i campi della vita non bisogna arrendersi mai. Questo è quello che avrà pensato anche Remko Pasveer, portiere che tra poco più di un mese compirà 39 anni, fresco esordiente con la maglia dell’Olanda. Nel match contro la Polonia Louis van Gaal ha deciso di puntare su di lui viste anche le ottime prestazioni nelle fila dell’Ajax. Proprio con il club di Amsterdam Pasveer ha sfruttato quello che il destino gli ha riservato. Prima l’esclusione con successiva partenza di Onana, poi l’infortunio di Stekelenburg gli hanno schiuso le porte della titolarità tra i pali dei Lancieri. Ora la nazionale e quel sogno chiamato Qatar 2022. La porta arancione non ha un padrone ben delineato e quindi al mondiale, dove il buon Remko avrà già compiuto 39 anni, ci sono buone possibilità che il c.t. punti proprio su di lui. Un messaggio questo che deve essere d’insegnamento per tutti, con impegno, costanza e quella buona dose di fortuna può arrivare per tutti l’occasione giusta. Pasveer lo ha capito benissimo.

Glauco Dusso