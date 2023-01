McKennie al Leeds, affare fatto: lascia la Juventus

Il centrocampista americano si trasferisce in Premier League. Chiusa la trattativa con il club bianconero, oggi la firma sul contratto

La Juventus e il Leeds hanno chiuso per il trasferimento di Weston McKennie. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ottima plusvalenza per la Juventus che lo aveva acquistato dallo Schalke 04 per 4,5 milioni di euro nell’estate del 2020. Dopo 96 partite in bianconero lascia la Serie A. McKennie approda al Leeds in Premier League dove troverà una piccola colonia americana: dall’allenatore Marsch ad Aaronson e Adams, compagni in Nazionale.

Sandro Caramazza