Mbappé non rinnova col PSG: può partire già in estate

Il campione francese ha deciso di non prolungare il suo contratto con il club parigino. Per evitare di perderlo a zero, la cessione potrebbe essere anticipata

Bomba dalla Francia: Kylian Mbappé non rinnova col PSG. Il suo contratto, in scadenza nel 2024, non sarà rinnovato. Ora si prospettano due scenari: perderlo a parametro e senza incassare un euro tra un anno; oppure cederlo già in questa sessione estiva di calciomercato. Il PSG teme questa seconda ipotesi. Non è un mistero che su Mbappé ci sia da tempo il Real Madrid del presidente Florentino Perez. Da capire se le Merengues affonderanno già il colpo quest’estate oppure se vorranno aspettare la fine del suo regolare contratto.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Marca