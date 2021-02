Mbappé, Haaland e il nuovo che avanza

Durante l’ultima giornata di Champions League abbiamo assistito alla definitiva consacrazione di questi due giocatori a livello europeo: il futuro è già adesso

Una tripletta per il primo, una doppietta per il secondo: è il clamoroso bottino ottenuto dai due giovani calciatori nell’ultima giornata della massima competizione europea. Al Camp Nou di Barcellona e al Sànchez Pizjùan di Siviglia le due future stelle del calcio mondiale hanno brillato di luce propria, portando i rispettivi club alla vittoria in due trasferte complicate come quelle contro Barça e Siviglia. Gol di classe e di rapina, marcature che hanno esaltato tutti gli appassionati di questo sport e che sembrano definitivamente dare inizio ad una nuova era: quella di Kylian Mbappé e Erling Braut Håland.

Sebbene fosse già ben nota a tutti l’infinita classe di questi due calciatori, le marcature messe a segno negli ottavi di Champions League hanno di fatto confermato quanto di buono si dicesse di loro fino a questo momento. A fare cassa di risonanza ai recenti gol da loro siglati è stata tuttavia la contemporanea débâcle della coppia che ha caratterizzato il calcio degli ultimi 10 anni, quella composta da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mentre la squadra del primo ha subito ben 4 reti nell’impianto di casa, quella del secondo non è riuscita ad andare oltre un deludente 2-1 in casa del Porto. Due match sottotono per i campioni in questione, a secco di gol e soprattutto autori di prestazioni a dir poco opache. Ecco perché a molti l’ultima giornata di Champions League è sembrata un passaggio di consegne, da quello che è stato a quello che sarà. Come nel tennis Rafa Nadal e Roger Federer hanno preso il posto di Bjorn Borg e John McEnroe, il francese e il norvegese stanno soppiantando l’eterna sfida tra Messi e Ronaldo. Tecnica vs. atletismo, classe vs. cinismo, sono solo alcune delle caratteristiche che tematizzavano la sfida tra i pluripremiati Palloni d’Oro e che sembrano ora perfettamente adattarsi al nuovo duopolio del calcio moderno.

Lungi da noi voler paragonare le caratteristiche tecniche di Mbappé e Haaland a quelle dell’argentino e del portoghese, la sensazione è che i due nuovi fenomeni del calcio mondiale abbiano preso la scena a discapito di questi ultimi due, dando vita ad una nuova era del calcio moderno. Risale al mondiale russo la consacrazione della stella francese quando, ancora una volta contro Messi – che quella volta indossava la maglia argentina – Mbappé mise a segno una clamorosa doppietta che lo consegnò alle cronache del calcio mondiale; più recente l’esplosione di Haaland, sul quale le luci dei riflettori si sono accese poco più di un anno fa quando il norvegese stupì tutti con la maglia del Salisburgo prima e del Borussia Dortmund poi. Ciò che era mancato fino a questo momento però era una dimostrazione in contemporanea del loro talento, prestazioni sopra le righe che fossero distanti l’una dall’altra non più di 24 ore. L’ultima giornata di Champions l’ha regalata a tutti noi e la tripletta del primo e la doppietta del secondo ci hanno trasportato di fatto in una nuova fase del calcio planetario. Siamo certi però che i gol e i trofei conquistati dai mattatori del mondo del pallone contemporaneo continueranno ad arrivare, con Messi e Ronaldo che proseguiranno in ciò che sanno fare meglio: aggiornare i loro stessi record e romperne di nuovi. Tuttavia, con il passare dei mesi saremo spettatori della costante sostituzione del loro duopolio, con nuovi protagonisti che siamo certi attireranno sempre maggiore attenzione su di loro. Kylian Mbappé, Erling Braut Håland: il futuro è già adesso.

Fonti foto: Archyde, Eurosport, Goal.com

Fabrizio Scarfò