Mbappe ha il PSG in mano: svelata clamorosa clausola-rinnovo

Retroscena decisamente importante dietro il multi-milionario prolungamento di contratto del fuoriclasse francese. A Parigi già tremano per una nuova telenovela

Kylian Mbappe ha in mano il PSG o quasi. Clamorosa la rivelazione dell’Equipe sul contratto stipulato in estate dal fuoriclasse francese e dal club parigino. Oltre il premio alla firma (130 milioni di euro), esisterebbe anche una clausola che permetterebbe allo stesso giocatore di svincolarsi dal club con un anno di anticipo. In che senso? Praticamente il rinnovo di contratto non sarebbe effettivamente fino al 2025 bensì fino al 2024. L’opzione dell’anno in più è in mano proprio a Mbappe che di sua spontanea volontà potrà decidere se esercitarla e quindi arrivare fino al 2025 oppure bloccarla liberandosi nel 2024. Retroscena che dimostra la completa subordinazione del PSG a Mbappe, in estate ad un passo dal Real Madrid ma poi rimasto a Parigi inondato dai soldi del presidente Al-Khelaifi.

Sandro Caramazza