Mbappé capocannoniere della Ligue 1 per il quinto anno consecutivo

L’attaccante del PSG vince il titolo di miglior marcatore del campionato francese con 29 gol, 2 in più di Lacazette

Kylian Mbappé vince per l’ennesimo anno il titolo di capocannoniere della Ligue 1. L’attaccante del Paris Saint-Germain in questa stagione ha realizzato 29 gol, 2 in più di Lacazette del Lione che chiude al secondo posto con 27. Non è la prima volta che il 7 dei parigini vince questo trofeo personale. Sono 5 anni che Mbappé vince la classifica marcatori, dal 2018-19 fino alla stagione appena conclusa. Il francese, in ordine, ha segnato: 33 gol nel 2018-19, 18 come Ben Yedder del Monaco nel 2019-20, 27 nel 2020-21, 28 nella passata stagione e, come già detto, 29 in questo campionato.

Mbappé è il quarto giocatore a vincere la classifica marcatori della Ligue 1 per 5 volte, record, dopo Carlos Bianchi, Delio Onnis e Jean-Pierre Papin.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina