M’Bala Nzola, da svincolato a rivelazione della Serie A

L’attaccante francese classe 1996 è la vera grande sorpresa di questo campionato e con lui lo Spezia può veramente sognare la salvezza

Da svincolato e senza squadra a rivelazione della Serie A il passo è breve, soprattutto se ti chiami M’Bala Nzola. L’attaccante dello Spezia ha già segnato sei gol in otto partite di campionato, tra cui uno ogni 110 minuti. Il francese è la vera stella della squadra di Italiano, che con i suoi gol e le sue prestazioni potrebbe avere importanti chance per rimanere in Serie A.

Eccessi di campo

La storia della punta classe 1996 è abbastanza particolare, segnata anche da una personalità un po’ fumantina del protagonista in questione. Nzola, infatti, dopo l’arrivo al Francavilla da Troyes (Francia) si fa conoscere immediatamente nel calcio italiano non solo per il suo grande bagaglio tecnico (35 partite e 11 gol con i pugliesi), ma anche per qualche eccesso comportamentale. Come accadde durante il playoff tra Virtus Francavilla e Livorno per salire in Serie B nella stagione 2016/17, quando inveendo contro il direttore di gara, sia fisicamente (pestandogli un piede) sia verbalmente (insultandolo), si beccò ben otto turni di squalifica (Cassano levati proprio).

Tra Trapani e Spezia

A squalifica finita e lezioncina ormai imparata a memoria, Nzola riparte dalla B, prima passando dal Carpi e poi dalla Sicilia a Trapani, dove incontra quel Vincenzo Italiano, con cui nasce un grandissimo feeling. In terra sicula, chiude il suo bottino di marcature con 10 reti in 50 presenze tra agosto 2018 e gennaio 2020, prima di approdare l’inverno scorso proprio in Liguria, tra le fila dello Spezia. L’impatto al Picco è devastante, con sette reti e due assist in 21 presenze, che permettono allo Spezia di riveder le stelle della Serie A dopo il trionfo della Divisione Nazionale 1944/45 (campionato di Alta Italia, dichiarato poi illegittimo dal Regno d’Italia, ma riconosciuto in maniera onorifica dalla FIGC nel 2002).

Il destino lo vuole in Serie A

Ecco allora, che ci si ricongiunge alla premessa iniziale: ovvero da svincolato a rivelazione del campionato. Nzola, infatti, dopo la promozione ritorna nuovamente a Trapani per il fine prestito, ma a causa del fallimento della società siciliana rimane svincolato e dunque senza squadra. In Liguria, però, il destino non desiste nel giocare: il suo compagno Galabinov, infatti, dopo tre gol in tre partite si infortuna alla gamba destra, e lui viene richiamato per occupare il posto vacante. Da lì in avanti è storia nota: otto partite di campionato, sei gol e primo giocatore dello Spezia a segnare in Serie A al Picco (doppietta).

Fonte foto: transfermarkt

Sandro Caramazza