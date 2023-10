Mazzata Torino: stagione finita per Schuurs

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore olandese si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio di sabato, per lui rottura del legamento crociato e annata che probabilmente può considerarsi conclusa

Lo si era capito già in campo che qualcosa di grave era successo. La torsione innaturale della gamba sinistra di Perr Schuurs sabato pomeriggio aveva spaventato tutti. Nel match contro l’Inter il Torino perde per il resto della stagione il suo cardine difensivo. L’olandese, che stamattina si è sottoposto agli esami strumentali, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prevista dunque l’operazione a breve e stop tra i 6 e gli 8 mesi. La fortuna ha sicuramente voltato le spalle alla retroguardia granata che già stava facendo a meno di Buongiorno e tra gli altri di Zima e Djidji. Ora Juric dovrà inventarsi qualcosa con gli elementi che ha a disposizione. Se già l’andamento in campionato non era dei migliori adesso la strada si fa ancora più in salita.

Glauco Dusso