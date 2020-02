Mazzarri il tempo è scaduto, il Torino sceglie Moreno Longo

Arrivata poco fa la risoluzione consensuale del contratto dell’ormai ex tecnico, il presidente Cairo ha deciso di affidare la panchina all’allenatore che in passato era stato alla guida della primavera granata

Una settimana fatale. Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Torino dopo quelli che probabilmente sono stati fra gli otto giorni peggiori della sua carriera. Quindici gol subiti in tre partite conditi dall’eliminazione in Coppa Italia. Le fondamenta hanno iniziato a tremare dopo lo 0-7 di due sabati fa contro l’Atalanta ma il vaso ha traboccato domenica sera. A Lecce, infatti, si è consumato l’ultimo atto della sua storia granata dove ha subito un 4-0 senza possibilità di replica. I suoi ragazzi ormai spenti sono caduti sotto i colpi dei giallorossi che hanno mostrato tutt’altre motivazioni.

La società, di comune accordo con l’allenatore, ha deciso che non si poteva proseguire e oggi le due parti si sono accordate per la risoluzione consensuale del contratto. Mazzarri lascia dopo due anni, visto che era arrivato nel gennaio del 2018. L’anno scorso il piazzamento che gli è valso i preliminari di Europa League dove, però, non è riuscito ad arrivare alla fase a gironi. In questa stagione un buon inizio ma poi un tracollo verticale che ha avuto il suo apice nella trasferta salentina.

Il presente del Toro si chiama Moreno Longo, ex tecnico del Frosinone l’anno scorso in serie A ma soprattutto un passato nella primavera del Torino sia da giocatore che da allenatore. Nel 1995 vince il Viareggio da calciatore e poi calcherà i campi con la maglia granata anche in serie A e B. Sulla panchina, invece, si aggiudica con i ragazzi del Toro, nella stagione 2014/15, uno scudetto primavera e l’anno successivo la Supercoppa. Ora a lui il compito di risollevare un gruppo apparso depresso e senza motivazioni giuste. Sicuramente conoscendo l’ambiente sa come si fa, questi mesi saranno anche decisivi per la sua eventuale conferma. Urbano Cairo si sta guardando intorno per il prossimo anno, già qualche nome è venuto fuori, ma chissà che dal finale di stagione non possa nascere qualche speranza per lo stesso Moreno Longo.

