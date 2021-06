Maurizio Costanzo-Roma, un binomio particolare

Ufficiale l’entrata in società del grande giornalista e conduttore italiano

La notizia di Maurizio Costanzo come nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma ha spiazzato un po’ tutti. Il conduttore televisivo e noto tifoso giallorosso non aveva mai avuto a che fare con questo tipo di impieghi ed il suo coinvolgimento è stato piuttosto improvviso.

La scelta della società è sicuramente particolare; ci si affida ad un grandissimo esperto di comunicazione che però non ha mai lavorato nel mondo del calcio, con l’obiettivo di saldare i rapporti tra tifosi e società e di migliorare quelli con radio e ambienti vicini alla squadra. Costanzo si è detto voglioso di iniziare questa nuova avventura e pronto a parlare con Totti, di cui è grande amico, per un eventuale ritorno in società.

Infatti i due hanno già collaborato insieme con Maurizio Costanzo che si era occupato di migliorare l’immagine del capitano giallorosso attraverso i famosissimi libri di barzellette. L’esperienza del noto giornalista può essere dunque decisiva in questo suo nuovo percorso; ovviamente conosce bene l’ambiente e potrà essere un punto di riferimento centrale per giornali e radio romane.

Ciò che stupisce, oltre alla trattativa stessa, è la velocità con cui questa è stata portata a termine e la convinzione di un uomo così affermato di tuffarsi in un mondo nuovo anche per lui. Vedremo quello che riuscirà a dare e se riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante anche in un ambiente come il calcio.

Fonte foto: theworldnews.com

Alessandro Fornetti