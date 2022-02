Maurizio Costanzo lascia la Roma: non è più l’advisor della comunicazione

L’esperienza del noto giornalista e conduttore televisivo all’interno del club giallorosso è durata solamente sette mesi

Maurizio Costanzo si è dimesso dall’incarico di advisor esterno alla comunicazione della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista e conduttore televisivo, il quale ha però ribadito la sua fiducia nei confronti di José Mourinho e il suo amore per il colori giallorossi. Lo scorso 10 luglio, infatti, Maurizio Costanzo era entrato a far parte dell’area comunicazione della Roma. Ruolo di consulenza come advisor esterno, figura importante in ambito mediale e comunicativo per aumentare l’appeal e la fede dei tifosi verso la squadra lupacchiotta.

Sandro Caramazza