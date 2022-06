Matic sta per sbarcare a Roma, Mourinho avrà il suo scudiero

Praticamente concluso l’ingaggio a parametro zero del centrocampista serbo da parte del club capitolino, acquisto richiesto dal tecnico portoghese che lo ha già allenato al Chelsea e al Manchester United

L’uomo di Mourinho. Nominato spesse volte dal mister giallorosso adesso è quasi arrivato il momento di vederlo anche nella capitale. Nemanja Matic, centrocampista serbo di sostanza classe 1988, è vicinissimo a vestire la casacca giallorossa. Sembra sia stato trovato l’accordo per il suo contratto di un anno a 3,5 milioni più bonus con opzione per il secondo, probabilmente legata agli obiettivi sportivi. Liberato a zero dal Manchester United, la Roma non si è fatta sfuggire l’occasione di accontentare il suo allenatore che ha già avuto il calciatore al Chelsea e poi ai red devils. In settimana dovrebbero essere concluse le ultime formalità con il via all’iter classico tra visite mediche e firma sul contratto. Dopo aver salutato ormai Mkhitaryan e viste le perplessità sul riscatto di Sergio Oliveira, ecco il primo colpo in mediana della Roma. Lo ha voluto Mourinho e già per questo si possono dormire sonni tranquilli.

Glauco Dusso